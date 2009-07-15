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Зальцбург - Богемианс
Зальцбург - Богемианс: обзор матча 15 июля 2009
Зальцбург
15.07.2009, среда, 22:30
Лига Чемпионов, Финал
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Богемианс
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Статистика матча Зальцбург - Богемианс
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Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
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Лига Европы, 4 тур
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05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
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22.10.2026
Зальцбург
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Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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