Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 14 сентября 2018
Галатасарай
14.09.2018, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Касымпаша
56'
Э. Дердийок
58'
Г. Родригеш
66'
Г. Родригеш
78'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Касымпаша
ГОЛ! 4:0!
С. Азиз
78'
ГОЛ! 3:0!
Г. Родригеш
66'
ГОЛ! 2:0!
Г. Родригеш
58'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
56'
Желтая карточка
Г. Родригеш
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
4-1-1-2
16
Муслера
5
Нагатомо
4
Азиз
4
Донк
25
Линнес
5
Ндиайе
10
Родригеш
9
Дердийок
11
Гюмюш
3-2-1
13
Бен Юссеф
31
Веньо
89
Сары
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
8
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
2
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
Вчера, 15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
8
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
2
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
Вчера, 15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+