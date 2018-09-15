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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Витория
Сеара - Витория: обзор матча 15 сентября 2018
Сеара
15.09.2018, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Витория
2'
Желтая карточка
А. Сантос
Начало матча
Статистика матча Сеара - Витория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Сеара
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07.12.2025
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04.12.2025
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1 : 1
30.11.2025
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Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
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Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
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