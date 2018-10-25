Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Рапид
Вильярреал - Рапид: обзор матча 25 октября 2018
Вильярреал
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
5 : 0
Завершен
Рапид
26'
П. Форнальс
30'
К. Токо Экамби
45'
М. Барач (АГ)
63'
Д. Раба
85'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Рапид
ГОЛ! 5:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
85'
Вторая желтая
Х. Коста
79'
Желтая карточка
Х. Коста
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Раба
Пас отдал
К. Токо Экамби
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Барач
45'
Желтая карточка
С. Касерес
41'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
П. Форнальс
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
Пас отдал
К. Токо Экамби
26'
24'
Желтая карточка
Т. Мург
Желтая карточка
М. Тригерос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
27
Гонсалес
26
Мори
19
Лаюн
24
Коста
14
Мигелон
35
Касерес
14
Тригерос
8
Форнальс
9
Экамби
19
Раба
4-1-2-3
30
Штребингер
18
Мюлдюр
6
Зоннляйтнер
44
Барач
5
Болинголи
21
Любичич
22
Шваб
99
Мург
19
Поцман
14
Бериша
19
Алар
Остались в запасе
Вильярреал
Рапид
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вильярреал - Рапид
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Рапид
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+