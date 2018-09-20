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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Яблонец
Ренн - Яблонец: обзор матча 20 сентября 2018
Ренн
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа K, 1 тур
2 : 1
Завершен
Яблонец
31'
И. Сарр
90'
А. Бен Арфа (П)
54'
М. Травник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Яблонец
90'
Желтая карточка
Т. Голеш
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Бен Арфа
90'
Желтая карточка
Б. Андре
83'
70'
Желтая карточка
Я. Поважанец
69'
Желтая карточка
В. Йовович
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Травник
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
Б. Андре
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Коубек
17
Мешер
3
Да Силва
25
Гелин
5
Бенсебаини
14
Траоре
19
Гренье
21
Андре
7
Сарр
20
дель Кастильо
9
Джордан
4-4-1-1
30
Хрубы
3
Голеш
2
Говорка
23
Ганоушек
27
Лишка
8
Масопуст
10
Травник
7
Поважанец
3
Хюбшман
8
Йовович
15
Долежал
Остались в запасе
Ренн
Яблонец
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Ренн - Яблонец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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