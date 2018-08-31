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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Дукла
Спарта - Дукла: обзор матча 31 августа 2018
Спарта
31.08.2018, пятница, 19:30
Чехия. Синот Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Дукла
Матч
Статистика
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Статистика матча Спарта - Дукла
1
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0
0
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1
5
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Информация о матче
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Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:12
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:12
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
2016.08.29 00:23
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