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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АДО Ден Хааг
Экселсиор - АДО Ден Хааг: обзор матча 01 сентября 2018
Экселсиор
01.09.2018, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
2 : 4
Завершен
АДО Ден Хааг
21'
Н. Эль-Хайяти (П)
45+1'
Н. Эль-Хайяти
65'
Н. Эль-Хайяти
69'
Н. Эль-Хайяти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - АДО Ден Хааг
82'
Желтая карточка
А. Мейерс
69'
ГОЛ! 0:4!
Н. Эль-Хайяти
65'
ГОЛ! 0:3!
Н. Эль-Хайяти
Пас отдал
Т. Нецид
47'
Желтая карточка
Л. Иммерс
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Эль-Хайяти
Пас отдал
Т. Нецид
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Эль-Хайяти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АДО Ден Хааг
20
Джованни Труп
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Экселсиор
23
Маркус Эдвардс
ПВ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-2
1
Стевенс
18
Барнет
44
Маттис
2
Маттей
23
Бруинс
10
Мессауд
4-1-3
25
Бегелсдейк
5
Канон
14
Мейерс
20
Труп
23
Бекер
15
Нецид
19
Эль-Хайяти
10
Иммерс
Остались в запасе
Экселсиор
АДО Ден Хааг
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Экселсиор - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
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