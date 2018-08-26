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АЗ Алкмаар - Витесс

26.08.2018, Воскресенье, 17:45 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Голландия. Эредивизие, 3 тур АЗ Алкмаар - Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
18 апреля, среда 19:30 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс
3 тур
26 августа, суббота 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
9 тур
15 октября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
13 марта, пятница 22:00 Витесс 3:1 АЗ Алкмаар
13 тур
22 ноября, суббота 20:30 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 23:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 АЗ Алкмаар 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
19 января, суббота 23:45 АЗ Алкмаар 4:1 Витесс
10 тур
28 октября, воскресенье 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 4:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
18 марта, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
27 февраля, суббота 21:45 Витесс 0:3 АЗ Алкмаар
16 тур
4 декабря, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 1:2 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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