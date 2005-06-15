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Судьи
Главный судья:
Владимир Петтай (Петрозаводск)
Помощники:
Петтай

ЦСКА - Сатурн

15.06.2005, Среда, 19:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Сатурн 0:1 ЦСКА
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Сатурн
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Сатурн 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Сатурн 0:3 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:3 Сатурн
Чемпионат России 2001
25 тур
22 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Сатурн
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Сатурн 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Сатурн 2:1 ЦСКА
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Сатурн 2:3 ЦСКА
12 тур
23 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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