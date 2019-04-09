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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лидс
Престон - Лидс: обзор матча 09 апреля 2019
Престон
09.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
62'
П. Бэмфорд
76'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лидс
81'
Желтая карточка
К. Филлипс
76'
ГОЛ! 0:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Клих
67'
Желтая карточка
Э. Алиоски
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Красная карточка
Б. Пирсон
49'
Желтая карточка
Б. Дэвис
45'
+2
Желтая карточка
Б. Пирсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
2-3-3
1
Радд
6
Дэвис
14
Фишер
8
Брауне
14
Джонсон
4
Пирсон
24
Магуайр
47
Робинсон
14
Нмеча
4-1-1-2-2
1
Касилья
6
Купер
18
Янссон
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Престон
Лидс
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Престон - Лидс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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