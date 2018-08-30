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Шкендия - Русенборг

30.08.2018, Четверг, 21:15 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Шкендия - Русенборг
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 23 августа, четверг 21:45 Русенборг 3:1 Шкендия
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