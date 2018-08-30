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Мидтьюлланд - Мальме

30.08.2018, Четверг, 20:15 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Мидтьюлланд - Мальме
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 23 августа, четверг 20:15 Мальме 2:2 Мидтьюлланд
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