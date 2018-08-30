Введите ваш ник на сайте

Маккаби - Сарпсборг 08

30.08.2018, Четверг, 20:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Маккаби - Сарпсборг 08
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 23 августа, четверг 20:05 Сарпсборг 08 3:1 Маккаби
...
  • Читайте нас: 