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Генк - Брондбю

23.08.2018, Четверг, 21:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Лига Европы, 4 раунд , первый матч Генк - Брондбю
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 3 2 1 14:8 +6 11
2. Мальме 6 2 3 1 7:6 +1 9
3. Бешикташ 6 2 1 3 9:11 -2 7
4. Сарпсборг 08 6 1 2 3 8:13 -5 5
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