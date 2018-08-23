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Дюделанж - ЧФР Клуж

23.08.2018, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 4 раунд , первый матч Дюделанж - ЧФР Клуж
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бетис 6 3 3 0 7:2 +5 12
2. Олимпиакос 6 3 1 2 11:6 +5 10
3. Милан 6 3 1 2 12:9 +3 10
4. Дюделанж 6 0 1 5 3:16 -13 1
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