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Аталанта - Копенгаген

23.08.2018, Четверг, 21:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Лига Европы, 4 раунд , первый матч Аталанта - Копенгаген
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