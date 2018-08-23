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Шериф - Карабах

23.08.2018, Четверг, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига Европы, 4 раунд , первый матч Шериф - Карабах
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
ответный матч		 1 августа, вторник 20:00 Шериф 1:2 Карабах
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
первый матч		 25 июля, вторник 20:00 Карабах 0:0 Шериф
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