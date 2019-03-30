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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Норвич Сити
Мидлсбро - Норвич Сити: обзор матча 30 марта 2019
Мидлсбро
30.03.2019, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
54'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Норвич Сити
Желтая карточка
С. Даунинг
66'
57'
Желтая карточка
Т. Трибулл
54'
Желтая карточка
О. Эрнандес
54'
ГОЛ! 0:1!
О. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Оби Микел
49'
48'
Желтая карточка
К. Циммерманн
42'
Желтая карточка
М. Стиперманн
Желтая карточка
Д. Айяла
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-2-3-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
5
Шоттон
23
Фрай
44
Флинт
4
Айяла
12
Оби Микел
16
Хаусон
7
Клэйтон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
23
МакЛин
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Мидлсбро
Норвич Сити
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Мидлсбро - Норвич Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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