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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лидс
Мидлсбро - Лидс: обзор матча 09 февраля 2019
Мидлсбро
09.02.2019, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
47'
Л. Уинг
90+11'
К. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лидс
90'
+13
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+11
ГОЛ! 1:1!
К. Филлипс
Пас отдал
Л. Купер
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
+8
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
59'
ГОЛ! 1:0!
Л. Уинг
Пас отдал
Д. Фрэнд
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-4-1
12
Рэндольф
44
Флинт
32
Фрэнд
23
Фрай
5
Шоттон
4
Айяла
16
Хаусон
6
Сэйвилл
10
Уинг
12
Оби Микел
9
Хагилл
4-1-1-2-2
1
Касилья
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
47
Кларк
11
Харрисон
45
Бэмфорд
7
Руф
Остались в запасе
Мидлсбро
Лидс
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Мидлсбро - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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