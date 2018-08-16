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Маккаби - Пюник

16.08.2018, Четверг, 20:30 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Маккаби - Пюник
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 19:00 Пюник 0:0 Маккаби
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