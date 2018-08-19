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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 19 августа 2018
Даллас
19.08.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
44'
М. Фигероа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
М. Хеджес
51'
Желтая карточка
К. Груэсо
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Фигероа
44'
Начало матча
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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