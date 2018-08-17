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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Дармштадт
Магдебург - Дармштадт: обзор матча 17 августа 2018
Магдебург
17.08.2018, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Дармштадт
3'
Т. Кемпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Магдебург - Дармштадт
6'
Желтая карточка
И. Хен
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кемпе
Начало матча
Статистика матча Магдебург - Дармштадт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
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0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
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