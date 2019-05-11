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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 11 мая 2019
Байер
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
31'
К. Хаверц
47'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
68'
Желтая карточка
А. Нюбель
Желтая карточка
К. Фолланд
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
27
Аларио
31
Фолланд
29
Хаверц
2-2-2-1-2
1
Нюбель
22
Настасич
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
22
МакКенни
13
Руди
20
Калиджиури
7
Эмболо
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
34
Михаэль Лангер
ВР
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Байер - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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