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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 27 апреля 2019
Айнтрахт
27.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
80'
Вторая желтая
Л. Клюнтер
74'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
70'
Желтая карточка
О. Дуда
31'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Герта
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
18
Де Гузман
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
9
Ребич
9
Йович
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Рекик
28
Лустенбергер
19
Лазаро
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
8
Дуда
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Айнтрахт - Герта
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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