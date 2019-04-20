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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фортуна
Майнц - Фортуна: обзор матча 20 апреля 2019
Майнц
20.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
1'
Ж. Матета
67'
К. Онисиво
87'
Ж. Матета
19'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фортуна
ГОЛ! 3:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Онисиво
67'
65'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
56'
Желтая карточка
К. Айхан
52'
Желтая карточка
Б. Раман
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
К. Онисиво
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-1-1-3
21
Мюллер
24
Мартин
42
Хак
19
Ниахате
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
14
Матета
19
Квайсон
3-2-2-2
1
Ренсинг
35
Камински
4
Хоффманн
25
Циммерманн
29
Зуттнер
23
Айхан
14
Лукебакио
7
Штегер
9
Ковнацки
14
Раман
Остались в запасе
Майнц
Фортуна
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
32
Робин Бормут
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
32
Робин Бормут
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Майнц - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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