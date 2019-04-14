Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 14 апреля 2019
Хоффенхайм
14.04.2019, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Герта
29'
Н. Амири
76'
Р. Нелсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
ГОЛ! 2:0!
Р. Нелсон
Пас отдал
Н. Шульц
76'
Желтая карточка
К. Демирбай
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Амири
Пас отдал
К. Демирбай
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-1-2-3
1
Бауманн
14
Шульц
21
Хюбнер
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
11
Салаи
27
Крамарич
19
Бельфодиль
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
19
Лазаро
7
Миттельштадт
4
Рекик
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Герта
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+