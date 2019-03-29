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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 29 марта 2019
Хоффенхайм
29.03.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Байер
10'
И. Бельфодиль
51'
С. Бендер (АГ)
61'
И. Бельфодиль
79'
А. Крамарич
17'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
85'
Желтая карточка
К. Хаверц
ГОЛ! 4:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бельфодиль
79'
ГОЛ! 3:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Ф. Гриллич
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Бендер
51'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
38'
37'
Желтая карточка
Л. Бэйли
Желтая карточка
Ф. Гриллич
30'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
А. Крамарич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
30
Бренет
27
Гриллич
26
Демирбай
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
4-1-2-3
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Едвай
4
Та
14
Баумгартлингер
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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