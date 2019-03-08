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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 08 марта 2019
Вердер
08.03.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
31'
М. Рашица
51'
М. Крузе (П)
73'
М. Рашица
90+4'
М. Харник
26'
Б. Эмболо
85'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
ГОЛ! 4:2!
М. Харник
Пас отдал
К. Мевальд
90'
+4
85'
ГОЛ! 3:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 3:1!
М. Рашица
Пас отдал
М. Эггештайн
73'
70'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Крузе
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Рашица
Пас отдал
М. Крузе
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
У. МакКенни
Желтая карточка
М. Велькович
21'
Желтая карточка
М. Эггештайн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
14
Писарро
10
Крузе
3-1-2-2-2
1
Нюбель
25
Брума
22
Настасич
5
Очипка
21
Стамбули
6
Бенталеб
22
МакКенни
7
Скрыбски
20
Калиджиури
7
Эмболо
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вердер - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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