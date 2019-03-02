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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 02 марта 2019
Герта
02.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
50'
М. Груйич
60'
Н. Штарк
46'
Н. Штарк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
87'
Желтая карточка
Д. Донати
61'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 2:1!
Н. Штарк
Пас отдал
В. Лазаро
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Груйич
50'
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Штарк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
33
Торунарига
28
Лустенбергер
7
Миттельштадт
10
Майер
8
Груйич
19
Лазаро
8
Дуда
9
Зелке
8
Калу
4-1-2-3
21
Мюллер
2
Донати
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
5
Гбамен
21
Озтюнали
46
Латца
9
Онисиво
11
Уджа
19
Квайсон
Остались в запасе
Герта
Майнц
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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