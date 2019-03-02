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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 02 марта 2019
Айнтрахт
02.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
20'
А. Ребич
89'
С. Аллер
43'
Жоэлинтон
60'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
89'
Желтая карточка
А. Крамарич
ГОЛ! 2:2!
С. Аллер
Пас отдал
М. Гачинович
89'
65'
Вторая желтая
К. Нуху
60'
ГОЛ! 1:2!
И. Бельфодиль
Пас отдал
К. Нуху
43'
ГОЛ! 1:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
А. Салаи
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
Ф. Костич
20'
15'
Желтая карточка
К. Нуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
21
Да Коста
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
4-1-2-1-2
1
Бауманн
30
Бренет
5
Пош
4
Нуху
14
Шульц
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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