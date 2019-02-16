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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 16 февраля 2019
Герта
16.02.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
25'
Д. Зелке
90+6'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Желтая карточка
В. Ибишевич
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Классен
Желтая карточка
В. Лазаро
77'
72'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
61'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Желтая карточка
К. Рекик
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
С. Калу
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-3-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
33
Торунарига
4
Рекик
7
Миттельштадт
8
Груйич
19
Лазаро
8
Дуда
9
Зелке
8
Калу
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
44
Баргфреде
7
Рашица
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Герта
Вердер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Герта - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
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