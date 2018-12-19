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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 19 декабря 2018
Вердер
19.12.2018, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
57'
Т. Гебре Селасси
31'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Л. Аугустинссон
57'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Н. Шульц
24'
Желтая карточка
Н. Шульц
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Юя Осако
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-2-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
4
Лангкамп
23
Гебре Селасси
8
Мевальд
8
Эггештайн
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
10
Осако
3-2-1-2-2
1
Бауманн
4
Нуху
5
Пош
4
Бичакчич
3
Кадержабек
14
Шульц
26
Демирбай
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
11
Салаи
27
Крамарич
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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