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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 19 декабря 2018
Шальке-04
19.12.2018, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Байер
26'
А. Драгович
35'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
90'
+3
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
У. МакКенни
81'
68'
Желтая карточка
Л. Градецки
66'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
63'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
С. Сердар
58'
Желтая карточка
Б. Стамбули
53'
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Аларио
Пас отдал
Венделл
Желтая карточка
А. Арит
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Драгович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
4
Та
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
31
Кор
38
Беллараби
27
Аларио
29
Хаверц
17
Бэйли
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
8
Омар Маскарель
ОП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Шальке-04 - Байер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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