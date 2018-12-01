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Расписание матчей
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Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 01 декабря 2018
Хоффенхайм
01.12.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
59'
А. Крамарич (П)
73'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Желтая карточка
К. Нуху
88'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бенталеб
62'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
59'
55'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
И. Бельфодиль
45'
+2
23'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
А. Крамарич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
4-1-2-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Нуху
4
Бичакчич
3
Кадержабек
27
Гриллич
7
Цубер
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
3-4-1-1
1
Ферманн
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
8
Сердар
6
Бенталеб
13
Руди
18
Шепф
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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