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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 24 ноября 2018
Герта
24.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Хоффенхайм
12'
В. Ибишевич
71'
М. Леки
87'
В. Лазаро
1'
К. Демирбай
10'
А. Крамарич
55'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:3!
В. Лазаро
87'
82'
Желтая карточка
П. Кадержабек
81'
Желтая карточка
Жоэлинтон
ГОЛ! 2:3!
М. Леки
Пас отдал
Д. Зелке
71'
Желтая карточка
М. Леки
55'
55'
ГОЛ! 1:3!
Э. Бичакчич
Пас отдал
К. Демирбай
ГОЛ! 1:2!
В. Ибишевич
12'
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
О. Бауманн
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Демирбай
Пас отдал
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-2-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
32
Люккассен
28
Лустенбергер
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
8
Дуда
7
Леки
11
Ибишевич
8
Калу
3-2-1-1-2
1
Бауманн
25
Акпогума
6
Нордтвейт
4
Бичакчич
3
Кадержабек
14
Шульц
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
11
Салаи
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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