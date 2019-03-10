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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 10 марта 2019
Севилья
10.03.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
5 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
25'
П. Сарабия
48'
В. Бен-Йеддер
58'
В. Бен-Йеддер
61'
В. Бен-Йеддер
69'
М. Оярсабаль (АГ)
28'
М. Оярсабаль
77'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Карришу
81'
77'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
М. Оярсабаль
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
М. Оярсабаль
69'
ГОЛ! 4:1!
В. Бен-Йеддер
61'
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
58'
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Х. Навас
48'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
45'
+1
44'
Желтая карточка
Р. Навас
36'
Желтая карточка
И. Субельдия
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Мерино
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
К. Промес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-3-2-2
12
Сориано
25
Меркадо
21
Гомес
16
Навас
23
Карришу
11
Банега
16
Меса
10
Промес
7
Сарабия
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
15
Морено
2
Сальдуа
19
Эрнандес
23
Мерино
14
Пардо
21
Оярсабаль
7
Хуанми
19
Рамирес
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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