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Брага - Заря

16.08.2018, Четверг, 22:30 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Брага - Заря
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:30 Заря 1:1 Брага
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