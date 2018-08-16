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Марибор - Рейнджерс

16.08.2018, Четверг, 21:15 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Марибор - Рейнджерс
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:45 Рейнджерс 3:1 Марибор
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
ответный матч		 25 августа, четверг 22:30 Рейнджерс 1:1 Марибор
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
первый матч		 18 августа, четверг 22:45 Марибор 2:1 Рейнджерс
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