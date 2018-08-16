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Лех - Генк

16.08.2018, Четверг, 21:15 мск Познань, стадион Городской стадион Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Лех - Генк
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:00 Генк 2:0 Лех
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