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Брондбю - Спартак

16.08.2018, Четверг, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Брондбю - Спартак
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:45 Спартак 0:2 Брондбю
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