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Аталанта - Хапоэль

16.08.2018, Четверг, 21:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Аталанта - Хапоэль
Первый матч: 4 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 19:00 Хапоэль 1:4 Аталанта
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