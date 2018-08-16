Введите ваш ник на сайте

Динамо-Брест - Аполлон

16.08.2018, Четверг, 20:45 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Динамо-Брест - Аполлон
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 20:00 Аполлон 4:0 Динамо-Брест
...
  • Читайте нас: 