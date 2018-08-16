Введите ваш ник на сайте

ЧФР Клуж - Алашкерт

16.08.2018, Четверг, 20:00 мск Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску Лига Европы, 3 раунд , ответный матч ЧФР Клуж - Алашкерт
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 19:00 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж
...
  • Читайте нас: 