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БАТЭ - Карабах

14.08.2018, Вторник, 20:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч БАТЭ - Карабах
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 20:00 Карабах 0:1 БАТЭ
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 августа 2018, 19:35

    Победы БАТЭ!

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    Рейтинг: +50

    valeh172 13 августа 2018, 18:40

    1-0 скользкий счет

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