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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тренчин - Фейеноорд
Тренчин - Фейеноорд: обзор матча 09 августа 2018
Тренчин
09.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тренчин - Фейеноорд
85'
Желтая карточка
Й. Класи
Желтая карточка
Д. Слигерс
42'
Начало матча
Статистика матча Тренчин - Фейеноорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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Тренчин
Фейеноорд
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