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Сигма - Кайрат

09.08.2018, Четверг, 20:00 мск Олумоуц, стадион Андрув стадион Лига Европы, 3 раунд , первый матч Сигма - Кайрат
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