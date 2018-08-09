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Мариуполь - Бордо

09.08.2018, Четверг, 20:00 мск Мариуполь, стадион Ильичевец Лига Европы, 3 раунд , первый матч Мариуполь - Бордо
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