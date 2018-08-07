Введите ваш ник на сайте

Црвена Звезда - Спартак Тр

07.08.2018, Вторник, 21:30 мск Белград, стадион Райко Митич Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Црвена Звезда - Спартак Тр
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 3 2 1 17:9 +8 11
2. Ливерпуль 6 3 0 3 9:7 +2 9
3. Наполи 6 2 3 1 7:5 +2 9
4. Црвена Звезда 6 1 1 4 5:17 -12 4
...
  • Читайте нас: 