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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 26 января 2019
Сампдория
26.01.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
33'
Ф. Квальярелла (П)
56'
Ф. Квальярелла (П)
68'
К. Линетти
78'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
ГОЛ! 4:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Ф. Квальярелла
78'
70'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
ГОЛ! 3:0!
К. Линетти
Пас отдал
Р. Сапонара
68'
61'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Э. Аудеро
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Квальярелла
56'
55'
Желтая карточка
Н. Опоку
53'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Д. Прат
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Андерсен
18
Берешиньски
25
Колли
8
Экдаль
26
Прат
17
Линетти
17
Сапонара
92
Дефрель
27
Квальярелла
3-5-1-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
3
Опоку
7
Де Пауль
85
Бехрами
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сампдория - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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