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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 03 ноября 2018
Байер
03.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Хоффенхайм
30'
К. Беллараби
19'
Р. Нелсон
34'
Жоэлинтон
49'
В. Грифо (П)
73'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
76'
Желтая карточка
К. Нуху
73'
ГОЛ! 1:4!
Жоэлинтон
Пас отдал
В. Грифо
49'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Грифо
34'
ГОЛ! 1:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Вайзер
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нелсон
Пас отдал
В. Грифо
14'
Желтая карточка
К. Акпогума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-2-2
1
Градецки
5
Бендер
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
8
Бендер
8
Брандт
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
3-3-3
1
Бауманн
4
Нуху
7
Фогт
25
Акпогума
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
17
Нелсон
7
Жоэлинтон
32
Грифо
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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